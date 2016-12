Tim Duncan reta a Pau Gasol a un uno contra uno

El próximo domingo, en el encuentro de la fase regular de la NBA ante los New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs retirará la camiseta de una de sus leyendas, Tim Duncan. El pívot continúamuy cerca del entorno del equipo y recientemente se pasó por uno de los entrenamientos donde retó a un uno contra uno a Pau Gasol. Fue un duelo con reglas especiales ya que Duncan sólo defendía. Si el español anotaba sumaba un punto, pero si fallaba el punto era para Duncan. La cosa acabó en tablas.

En declaraciones a la ESPN, el pívot de Sant Boi aseguró que fue "un auténtico placer". "No estaba previsto y me ha dicho que si quería hacer un ´uno contra uno´. Era un poco injusto, porque él sólo defendía. Ha estado muy bien tanto el trabajar mis movimientos como recibir sus consejos porque es un gran defensor. Me ha recomendado imprimir más rapidez a mis movimientos, porque eso marca mucho la diferencia", aseguró Gasol.

