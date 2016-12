La NBA obliga a jugar a las estrellas... ¡bajo amenaza de multas!

Los equipos de la NBA, encabezados por los Cavaliers de Cleveland, han establecido esta temporada de manera permanente la filosofía que implantó a base del pago de multas el entrenador Gregg Popovich, de los Spurs de San Antonio, de dar descanso en determinados partidos a las estrellas del equipo.

Ante la programación de un calendario de competición considerado por los entrenadores como "destructivo" para la condición física de los jugadores, en la que se incluyen partidos en noches seguidas fuera de casa, Popovich fue el primero que se enfrentó al excomisionado de la NBA, David Stern, que le quiso exigir que sacase siempre a las estrellas del equipo.

Sin embargo, Popovich comenzó a darles descanso a estrellas como Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginóbili, cuando lo consideró oportuno, aunque le costó un par de multas.

Al final la postura de Popovich ha sido adoptada por todos los entrenadores de la NBA de los equipos con aspiraciones al título que le dan descanso en determinados partidos a las estrellas.

Sin importar que se trate de encuentros que son los únicos que van a disputar en esa ciudad y que los aficionados locales se quedarán sin ver a las estrellas del equipo rival.

En los Grizzlies de Memphis, la pasada noche descansó al pívot español Marc Gasol, su gran líder, cuando se enfrentaron de visitantes a los Cavaliers, en el Quicken Loans Arena de Cleveland.

Esta noche, de nuevo ambos equipos se van a enfrentar, y los Grizzlies volverán a tener en la formación titular a Gasol, pero el entrenador de los Cavaliers, Tyronn Lue, nada más concluir el partido anunció que para el partido de Memphis no estarán con el equipo sus tres grandes estrellas como son el alero LeBron James, el base Kyrie Irving y el ala-pívot Kevin Love.

Lue fue aún más allá a la hora de darle el máximo de descanso a los jugadores al confirmar que tampoco iban a viajar con el equipo a Memphis.

James, quien anteriormente eligió jugar un partido de pretemporada en Cincinnati, Ohio, en lugar de hacerlo en otra ciudad de la NBA, porque fue la oportunidad de que los aficionados lo vieran jugar allí, explicó porque no estará en su única visita del año a Memphis. "Hago lo que mi entrenador me pide que haga", declaró James, ante la pregunta de dejar a los aficionados de Memphis sin su presencia. "Mi entrenador quiere que yo descanse. Eso es lo que quiere y eso es lo que vamos a hacer. He estado en esta liga 14 años. No tendría que explicar porqué juego o no. Ya lo he hecho en todas las arenas, incluyendo Seattle que ya no existe".

Por su parte, Lue argumentó que había un razonamiento diferente para dar descanso a cada jugador. Irving, que no jugó el martes por descanso, reveló que tenía "fatiga" tras la victoria de Cleveland sobre Charlotte el sábado. Love recientemente sufrió espasmos en la espalda tras la victoria de los Cavs en Nueva York la semana pasada.

James, de 31 años, viene de seis apariciones consecutivas en las Finales y aportó 80 minutos de acción en las victorias consecutivas sobre los Heat de Miami y los Hornets durante el fin de semana.

