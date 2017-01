Intentan matar al jugador Juan Manaure y secuestran a su hijo

El jugador venezolano de baloncesto Juan Manaure pidió a los secuestradores de su hijo de 14 años que "devuelvan" "con vida" al joven, quien cumplió 14 días secuestrado este viernes. "Lo único que quiero es que me devuelvan a mi bebé con vida, es un niño inocente que no se merece algo como lo que está pasando", dijo Manaure en entrevista con un periódico venezolano.

Según el mismo medio, una sobrina del jugador y dos convictos de las cárceles "Tocuyito" y "Tocorón" llevaron a cabo el secuestro de su hijo adolescente. "Solo quiero reunir a mi familia, que me devuelvan a mi hijo con vida", insistió Manaure.

Según la versión del jugador, Dereck Manaure fue secuestrado el pasado 23 de diciembre, cuando un grupo de desconocidos le pidió salir de su casa para que recibiera un dinero que estaba destinado a su padre. "Le dijeron que bajara a buscar 100.000 bolívares (148 dólares), de los cuales (él) podía agarrarse 30.000 (44 dólares)", explicó el jugador.

Cerca de la medianoche de ese día los secuestradores se comunicaron con Manaure vía telefónica y, tras las negociaciones, se comprometieron a liberar al menor. El jugador, actualmente miembro de los Cangrejeros de Monagas de la Liga Venezolana de Baloncesto, esperó dos días para la liberación de su hijo, pero al no hallar una respuesta positiva decidió buscarlo en las morgues.

Denunció además que hombres armados lo interceptaron a la salida de su casa, pero logró evadirlos y resguardarse. "No sé qué está pasando, pero aparte de que se llevan al bebé ahora me quieren matar, yo nunca en mi vida me he metido en problemas con nadie", señaló.

El Gobierno venezolano no ofrece cifras oficiales sobre secuestros, pero según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) durante 2016 el delito "proliferó". Las autoridades venezolanas no se han pronunciado aún sobre este caso.

También te puede interesar: Matan a una sobrina de Ángel María Villar tras un secuestro exprés