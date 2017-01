El gigante de 16 años y... ¡231 centímetros de altura!

Con sólo 16 años ya mide 231 centímetros. El rumano Robert Bobroczky es la máxima atracción en los partidos de su equipo y ya alcanza la altura de Manute Bol y Gheorghe Mure?an, los jugador más alto de la historia de la NBA. Dada su temprana edad y sabiendo que con 11 años alcanzó los 2, 20 metros, es evidente que este adolescente todavía debe crecer más y eso es algo que ya ha llamado la atención de las franquicias estadounidenses y clubes europeos, que no le quitan ojo. Su altura no ha sorprendido tanto en su familia, ya que su madre mide 1,90 y su padre 2,17 metros. Como es de esperar, la altura no se corresponde con su peso y los nutricionistas le han puesto una dieta de siete comidas al día, ya que con sus 84 kilos se encuentra muy por debajo del peso ideal para su altura.