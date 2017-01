Lío en los Bulls: Rondo estalla contra Wade y Bulter

La NBA es una liga vertiginosa y en muy poco tiempo lo que va bien puede irse completamente al traste. Y si no que se lo digan a los Chicago Bulls. El equipo de Nicola Mirotic venía de ganar en Orlando y hacía lo propio en casa contra Atlanta a poco del final (110-100). Sin embargo, una desconexión brutal de los de Fred Hoiberg y un parcial de 4-19 de los Hawks le costaron el partido a los Bulls, cuyas estrellas explotaron tras el encuentro.

Primero fue Wade, que apuntó directamente a los más jóvenes. "No sé qué ha pasado, pero si seguimos llegando a este tipo de situaciones y seguimos perdiendo este tipo de partidos significa que no nos importa lo suficiente. Nos da todo igual. Ganar tiene que significar todo para ti. Y no es así. Así que no sé, no sé lo que ha pasado. No sé cómo se arregla esto. Para los chavales ganar no significa lo suficiente. Me cabrea, pero no me puedo frustrar y preocupar por ellos. Tienen que hacerlo por sí mismos. Necesitamos mejorar", dijo Wade.

Luego, fue el turno de Jimmy Butler. "He escuchado lo que Wade acaba de decir... Madre mía, solo te tiene que importar suficiente lo que significa ganar o perder. Al final, haz todo lo que puedas hacer para ayudar a tu equipo a ganar. Cumple con tu rol hasta la última coma. Sé una estrella en tu papel. Así es como se gana es esta Liga (...). Juega cada posesión como si fuera la última", dijo Butler, quien tuvo un recado para Mirotic especialmente por fallar un triple al final. "Entiendo que si tienes un tiro abierto lo tomes. Pero en ese momento de partido tienes que darles el balón a tus mejores jugadores. Así es como funciona. Deja que caiga sobre mis hombros o los de D-Wade. Deja que seamos la razón (por la que ganamos o perdemos)", aseguró Butler.

Unas palabras que no gustaron nada en el vestuario y a las que Rajon Rondo, otro de los veteranos, no dudó en responder. Junto a una foto de sus años en los Celtics de Garnett, Pierce y Allen, Rondo dijo: "Mis veteranos nunca irían a los medios; hablarían con el equipo. Mis veteranos no elegían cuándo dar el 100% y cuándo no. Lo daban cada día, ya fuera en un entrenamiento o en un partido. No se cogían días libres. A mis veteranos no les importaban sus propios números. Mis veteranos jugaban para el equipo. Cuando perdíamos, no nos culpaban a nosotros. Asumían la responsabilidad y volvían al gimnasio. Les enseñaban a los jóvenes lo que significaba trabajar. Incluso cuando en Boston teníamos el mejor récord de la liga, si perdíamos un partido se podía oír un susurro en el autobús. Nos enseñaron la seriedad del juego. Mis veteranos no tenían influencia en el cuerpo técnico. No podían cambiar el plan si no les iba bien a ellos. Yo jugué para uno de los mejores entrenadores, y él se encargaba de pedirle el máximo a todo el mundo. Todos los jugadores son importantes para ganar (del uno al 15). Si separas a unos de otros no puedes ganar con regularidad. Puede que sea muchas cosas, pero no soy un mal compañero. Mi objetivo es pasar lo que yo aprendí. Los chavales trabajan. Están ahí. No merecen la culpa. Si hay algo cuestionable es el liderazgo".

Al día siguiente tanto Wade como Butler quisieron pasar página, pero tanto ellos dos como Rondo aseguraron que se reafirmaban en todo lo dicho, por lo que el conflicto está lejos de cerrarse. De hecho, lo normal es que Rondo acabe traspasado y que los Cavaliers de LeBron, que buscan un base, sean su destino.

También te puede interesar:

¿El piscinazo más descarado de la historia?

Se rompe el brazo dando un puñetazo a una silla

Marc Gasol, elegido para disputar su tercer All-Star