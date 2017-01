¿El piscinazo más descarado de la historia?

El alero de la Universidad de Oregon Dillon Brooks debe mejorar sus dotes de interpretación a tenor de lo visto en su último partido en la NCAA. Brooks, jugador con proyección de acabar en la NBA, protagonizó uno de los piscinazos más descarados de la historia. Lógicamente, el vídeo de su acción se hizo rápidamente viral en las redes sociales.





Dillon Brooks with the worst flop in basketball history. What the hell is this? pic.twitter.com/NgrxfWMAFH