La paella valenciana de Víctor Claver

Víctor Claver ha querido mostrar a los aficionados sus dotes en la cocina y, en un reportaje para Liga Endesa, se ha atrevido a cocinar una paella valenciana, aún siendo consciente de la dificultad de coincidir con el gusto de todos y de la polémica que ha rodeado en los últimos meses a este típico plato.

El propio Claver señala que "la paella es algo muy especial, que hay que saber cocinar. Incluso en los sitios que saben, a veces el arroz no se queda como te gusta. Cada uno es muy delicado con esto".

Admite, eso sí, que no suele cocinarla muy a menudo. "Me gusta cocinar pero me da un poco de pereza porque acabar de entrenar, ir a casa y hacer la comida cuando se te hace tarde, no me gusta".

Además, admite que "cuando estaba por ahí por el extranjero, a los compañeros les hacía tortilla de patata que es más fácil".