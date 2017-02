Stephen Curry llama idiota a Donald Trump

Stephen Curry, estrella de Golden State Warriors y MVP de las últimas dos temporadas en la NBA, cargó duramente contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que llamó idiota. Algo que generó una importante disputa con el dueño de su principal patrocinador, que horas antes había apoyado públicamente al dirigente republicano.

Kevin Plank, dueño de la marca Under Armour, aseguró que Trump era un "asset", que en castellano significa ´líder positivo´. Consultado sobre esta afirmación, Curry no se cortó y dijo que estaba de acuerdo, siempre y cuando quitaran el "et" final. Algo que foma ´ass´ o "asshole", que quiere decir idiota en español.

Rápidamente, Plak llamó a Curry, que posteriormente matizó que "realmente no quiero hablar de política. No he votado a Trump y tampoco lo he apoyado en su campaña".

También te puede interesar: Lebron James se brula de Curry en su fiesta de Halloween