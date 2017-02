Marc Gasol se va al All-Star en un coche eléctrico

El All-Star de la NBA comienza este viernes en Nueva Orleans con el partido de jóvenes estrellas -con los españoles Álex Abrines y Willy Hernangómez- y, aunque Marc Gasol no participará hasta el domingo en el partido de las grandes estrellas, el pívot español ya está de camino a Luisiana. Y lo hace de una forma especial. Como él mismo ha desvelado en su cuenta de 'twitter', el español de los Memphis Grizzlies no está viajando en avión como sería lo normal, sino que se está desplazando en coche eléctrico desde Memphis hasta Nueva Orleans.





Headed to New Orleans, no gas needed. ???????? pic.twitter.com/2OV0TeKswk