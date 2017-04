El jugador NBA Isaiah Thomas pierde a su hermana en un accidente de tráfico

La hermana del base de Boston Celtics Isaiah Thomas ha fallecido este sábado a consecuencia de un accidente de coche en Washingon. Según ha informado fuentes policiales a la CBS, Chyna Thomas, de 22 años, habría perdido el control de su vehículo hasta salirse de la carretera.



La misma fuente ha comunicado que la joven no llevaba puesto el cinturón de seguridad cuando ocurrió el accidente. 'The Boston Globe' afirma que Isaiah Thomas se reunirá con su familia después de disputar el encuentro de ´playoff´ de la NBA ante Chicago Bulls en la madrugada del lunes.



Desde el mundo de la NBA han llegado numerosas muestras de pésame y condolencias por la pérdida de la hermana del jugador de Boston Celtics. El propio equipo admitía estar "terriblemente triste por la trágica pérdida de Chyna Thomas".







We are terribly saddened by the tragic loss of Chyna Thomas. The thoughts & prayers of the entire organization are with Isaiah & his family.