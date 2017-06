Detienen a una exestrella de la NBA tras sufrir un accidente

Derek Fisher, ex jugador de Los Angeles Lakers y ex entrenador por un corto espacio de tiempo de los New York Knicks, fue detenido a primera hora de la mañana de este domingo en Los Ángeles al estrellar su coche en una autopista mientras conducía en un supuesto estado de embriaguez.

Así lo confirmaron las autoridades del estado de California, que informaron de que tras el percance Fisher dio positivo en el control de alcoholemia para posteriormente ser arrestado y pasar a disposición judicial. El exjugador de la NBA iba al volante de un vehículo que volcó cuando trataba de tomar una salida de la autopista 1´1 en Sherman Oaks, muy cerca de Los Ángeles. Afortunadamente ni Fisher ni su acompañante, la antigua estrella de la televisión Gloria Govan, resultaron heridos de importancia en el incidente.

