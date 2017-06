Los Angeles Lakers se lanzan a por LeBron James y Paul George

Máxima ebullición en la NBA. Se acerca el draft de este jueves y los equipos no paran de moverse buscando oportunidades de mercado antes de que comience la lotería. Uno de los más activos está siendo Los Ángeles Lakers, que en su estrategia para fichar a LeBron James y Paul George, este martes realizaron su primer movimiento, un traspaso con los Brooklyn Nets.

El equipo que ahora maneja desde los despachos Magic Johnson, envió a los Nets a la que fuera su elección número dos del draft de 2015, el joven base D'Angelo Russell, además del pívot ruso Timofey Mozgov, a cambio del también pívot Brook López y la elección número 27 de este próximo draft-

La lectura de este traspaso, en clave Lakers, no puede ser otra que la de liberar espacio salarial deshaciéndose del contratazo de Mozgov, al que le quedan tres años a cambio de 48 millones de dólares, para atraer este año a Paul George y el que viene a LeBron James. Y es que no solo se libran de Mozgov, sino que Brook López acaba contrato al final de esta temporada y casi seguro no renovará.

Ahora, con esta elección 27, más la 28 que ya tienen y algún otro jugador como Julius Randle o Jordan Clarkson, buscarán un traspaso con Indiana Pacers para hacerse ya con Paul George, y esperar al año que viene a fichar a LeBron como agente libre.

En clave Nets, el traspaso les brinda la oportunidad, que no tenían vía draft, de obtener una joven promesa sobre la que construir una franquicia que, a día de hoy, es la peor de la NBA. Y, a cambio, solo han tenido que dar a un Brook López que no iba a renovar con ellos, y una elección alta de draft.