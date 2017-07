Conor McGregor y Draymond Green la lían en las redes sociales

Polémica entre Conor McGregor y Draymond Green en la redes sociales después de que el irlandés apareciese en una fotografía con la camiseta de los Golden State Warriors y el número 23 que luce precisamente Green. "Vamos con Floyd, hermano, no vamos contigo?quítate eso", le recriminó en las redes sociales el ala-pívot norteamreicano en referencia al combate que en las próximas semanas protagonizará el luchador de la MMA contra Floyd Mayweather.

La respuesta de un ofendido McGregor en Instagram llegó casi de inmediato. "Es por C.J. Watson, hermano. No sé quién narices eres tú. Pero no te enfades muchacho. Sigue ahí y no abandones el colegio", escribió. "Ahora pregúntate por qué llevo la camiseta de C.J. cuando ni sé nada ni me importa el baloncesto. Yo boto cabezas en el suelo, no balones. Esto no es un juego, pequeño", insistió el luchador.

Hay que recordar que en el 2010 Floyd Mayweather encontró mensajes en el móvil de su entonces pareja precisamente con C. J. Watson y por ello le pegó. Aquel fue un caso de violencia doméstica que saltó a los medios y motivo por el cual Conor McGregor lucía esa camiseta. Y es que los días previos al enfrentamiento entre ambos se ha convertido en un auténtico circo.