Stephen Curry sorprende en su debut en el golf profesional

Stephen Curry, base de Golden State Warriors en la NBA y dos veces MVP de la competición, demostró en su debut en un torneo profesional de golf que se le da muy bien al firmar un +4 en la primera jornada.

El jugador recibió una invitación para el torneo Ellie Mae Classic, que se está disputando en Hayward, cerca de San Francisco (California, Estados Unidos) gracias a uno de sus patrocinadores, pero desde el primer momento demostró que su participación no iba a ser una mera anécdota publicitaria.

Curry comenzó muy nervioso y su primer golpe acabó con la bola dentro del posavasos de un carrito eléctrico de golf, pero rápidamente le cogió al aire al torneo y firmó una tarjeta con 74 golpes, cuatro sobre el par del campo, con tres birdies, cuatro bogeys y un doble bogey. "Creo que soy el primer jugador que mete la bola en el carrito en su primer golpe. Estaba muy nervioso, pero después he ido sintiéndome mejor", dijo el bicampeón de la NBA.

Curry tiene complicado pasar el corte, pero no se rinde. "No sé lo que sucederá y no puedo evaluar muy bien la situación que se me presenta, pero si meto un par de putts y me fijo en lo que hace el resto, veremos hasta dónde puedo llegar", finalizó Stephen Curry.