Magic Johnson y Samuel L. Jackson, confundidos con dos inmigrantes

Uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, Magic Johnson, se ha convertido en protagonista inesperado de una polémica racista en las redes sociales a consecuencia de una foto que subió él mismo a la red acompañado por el actor Samuel L. Jackson.





Sam & I chilling out on a bench yesterday in Forte dei Marmi, Italy. The fans started lining up to take pictures with us. pic.twitter.com/uzXx698PiN