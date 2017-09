Donald Trump retira su invitación a Stephen Curry para visitar la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado a través de Twitter que ha retirado la invitación extendida a los actuales campeones de la NBA, los Golden State Warriors, para celebrar el título en una tradicional recepción en la Casa Blanca tras las protestas vertidas por varios de sus jugadores contra el mandatario, con sus estrellas Stephen Curry y Kevin Durant a la cabeza.



"Acudir a la Casa Blanca es un gran honor para un equipo campeón. Pero Stephen Curry está dudando, así que ¡la invitación queda retirada!", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter.





Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn!