Felipe Reyes confirma que se retira de la selección

El pívot internacional del Real Madrid Felipe Reyes confirmó este lunes en la presentación de la Liga Endesa que se retira de la selección española después de 236 internacionalidades, un Mundial, tres Eurobasket y tres medallas olímpicas; dos de plata y una de bronce.

"Yo ya comuniqué mi retirada de la selección, ahora con las preguntas de las ventanas FIBA prefiero ser claro y decirlo. No fui este verano a la selección porque ya decidí terminar, lo comuniqué a Jorge (Garbajosa, presidente de la Federación) y a todo el mundo que tenía que saberlo y ya está", aseguró Reyes tras la presentación de la nueva temporada de la Liga Endesa.

De esta manera, el ala-pívot cordobés de Real Madrid, ratificó el final a un recorrido con el equipo nacional en el que ha obtenido diez medallas: cuatro oros en el Mundial 2006 y los Europeos 2009, 2011 y 2015, otras cuatro platas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012 y los Europeos de 2007 y 2013; y dos bronces en los Juegos de Río 2016 y el Eurobasket de 2001.

Reyes explicó su decisión al hilo de varias preguntas durante la presentación de la Liga Endesa por el sistema de ventanas para la clasificación para el Mundial puesto en marcha por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) para esta temporada, con el que la Euroliga se ha mostrado en desacuerdo.

"Lo veo un poco precipitado, demasiados partidos, pero es algo que a mí no me afecta, porque con la selección yo ya no voy a jugar más. A lo mejor habría que preguntar por esto a los dirigentes o jugadores que vayan a jugar esos partidos teniendo tantos partidos como tenemos durante la temporada", dijo Reyes al respecto.

El menor de los hermanos Reyes debutó con la selección un 17 de agosto de 2001, en un amistoso previo al Europeo 2001 de Turquía -en el que lograron el bronce- contra Israel, con 10 minutos en la pista y un rebote en su haber.

Desde entonces, solo se ha perdido el Eurobasket 2013 y el de este verano. En sus estadísticas con la selección figuran 236 partidos, 3.447 minutos, 1.715 puntos y 1,112 rebotes