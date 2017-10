Roberto Hernández conquista la Supercopa de Europa

La Supercopa de Europa tiene este año sabor de la 'terreta' ya que el técnico Roberto Hernández, ex entre otros del Ros Casares o Valencia Basket, se hizo con el título el pasado jueves. El valenciano, ayudante de Lucas Mondelo en el Dynamo Kursk junto al también español César Ruipérez, no ha podido comenzar con mejor pie su aventura en el equipo ruso.«La adaptación ha sido fácil al ser todo el cuerpo técnico español. Me he adaptado muy rápido a su forma de trabajar», confesó a SUPER.

Y más después de conquistar el primer título que afrontaban esta temporada, la Supercopa de Europa. En ella derrotaron en el Kursk Sport Centre al Yakin Dogu turco por 84-73. «Es un éxito muy importante ya que no es fácil acceder a este título pues debes ganar antes la Euroliga o la Eurocup», indicó Hernández, cuyo nuevo club tiene el segundo presupuesto más alto de Europa por detrás del Ekaterimburgo.

Es por ello que los objetivos son máximos en la presente temporada, donde también aspiran a ganar la liga y la copa rusas, además de estar presentes en la Final Four de la Euroliga Femenina. En este sentido, el primer paso no ha podido ser mejor. «Es un título difícil de jugar y más de conseguir. Es a partido único en una situación en la que el equipo no está rodado ni mucho menos y tampoco completo. Es un partido difícil de preparar antes del inicio de las competiciones», explicó el preparador valenciano, que admitió que «nunca había jugado una final como esta».

«Recuerdo que sólo había disputado una Final Four de Euroliga con el Ros Casares precisamente en Valencia, pero nunca había tenido la oportunidad de disputar un título como este. Por eso estoy muy contento de haberlo conseguido», subrayó Roberto Hernández.

El Dynamo Kursk, donde milita también la española Anna Cruz, está todavía recibiendo jugadoras «porque muchas vienen de la WNBA. Es un hándicap importante porque no puedes planificar bien la pretemporada, pero como es un grupo que sigue del año pasado se conocen entre ellas y conocen el método de trabajo de Mondelo».