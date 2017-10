"Lo que hacemos no siempre es pacífico, asumimos riesgos"

Jordi Bertomeu, director ejecutivo de la Euroliga, no habló directamente de las ventanas de la FIBA en el acto en el que se explicitó un acuerdo para España de patrocinio con Endesa, pero dijo que lo que hacen "no siempre es pacífico" y que "asumen riesgos".

"Lo que hacemos no siempre es pacífico, a veces asumimos riesgos que o bien son difíciles de explicar o bien no los explicamos bien, sencillamente. No vamos a cambiar eso, vamos a seguir tomando riesgos y decisiones", declaró Bertomeu sin nombrar las ventanas de FIBA.

"Esta es una temporada de consolidación porque cada temporada no nos podemos inventar algo nuevo, es una temporada para hacer mejor las cosas y hemos de invertir mucho en cuestiones internas, de la casa, que nos permitan dar nuevos saltos los próximos años", añadió.

El más alto mandatario de la Euroliga reafirmó también el éxito de la competición, después de la innovación del grupo único, al haber registrado "un incremento del 13 por ciento de público en las canchas, un 27 en audiencia de televisión, un 270 por ciento en la audiencia 'online' y en las redes sociales, dependiendo de la plataforma, entre un 200 y 400 por ciento".

Bertomeu agradeció a Endesa "por los patrocinios a la ACB y a la Federación española y las selecciones nacionales y por aunar la Euroliga a ese apoyo global al baloncesto español".

Borja Prado, presidente de la eléctrica, en su discurso informó de los "tres años de acuerdo en Euroliga y Eurocopa", en el acto que se presentó en la sede de la empresa y al que también asistieron cinco jugadores de cada uno de los cinco equipos presentes en la competición, Jordan McRae (Baskonia), Víctor Claver (Barcelona Lassa), Fabien Causeur (Real Madrid), Dejan Musli (Unicaja) y Fernando San Emeterio (Valencia).