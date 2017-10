Un jugador del Barça pregunta si el Valencia Basket tiene nuevo entrenador

El base del Barcelona Tyrese Rice no anda muy enterado de las novedades en la ACB. Su actual club lo ha apartado y él se encuentra buscando equipo, y mientras tanto ve los partidos de Euroliga por la tele. Eso es lo que estaba haciendo este viernes, cuando le ha surgido una duda que un jugador como él no debería tener. Viendo al Valencia Basket jugar contra el Khimki, las cámaras de televisión han enfocado al nuevo técnico 'taronja', Txus Vidorreta, y Rice ha preguntado por twitter si es que el actual campeón de la Liga Endesa había cambiado de entrenador.





Valencia has a new coach??

I hope he left on his own terms after winning a title.