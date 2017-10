Una estrella de la WNBA confiesa que sufrió abusos

Muchas son las mujeres que, a raíz del escándalo del productor de Hollywood Harvey Weinstein, acusado de abusar de multitud de ellas en los últimos años, se han animado a denunciar sus casos. Entre ellas, varias deportistas, como la gimnasta olímpica McKayla Maroney, o como la última en hacerlo, la estrella de la WNBA Breanna Stewart.

Según denuncia esta jugadora de las Seattle Storm, de 23 años y 'rookie' del año de la temporada pasada, cuando tenía once años sufrió abusos sexuales por parte de un hombre, al que terminó denunciando y fue detenido. Ahora, más de una década después, se ha atrevido a contarlo por primera vez en público, en una carta escrita por ella publicada en 'The Players' Tribune'.

"Recuerdo que olía a cigarrillos y suciedad. Era un trabajador de la construcción y fumaba, jamás podré olvidar ese olor", arranca Stewart. "Fui acosada durante años. A veces intentaba apartar su brazo, pero no tenía fuerza, solo era una niña. 'Está bien', me decía, e intentaba tocarme y que yo le tocara a él", continúa la jugadora de la WNBA.

Finalmente, tras dos años de abusos, Stewart reunió el valor para contárselo a sus padres y denunciar al hombre ante la policía. "No podía dormir así que fui a la habitación de mis padres. 'Mamá, mamá, tengo que contarte algo'. Ella se sentó y me miró a la cara, la llevé a mi habitación y la señalé mis partes privadas. 'Mamá, el me tocó ahí'. Ella despertó a mi padre. Recuerdo que mis padres llamaron a la policía, toda mi familia estaba en mi casa. Fui a la comisaría a declarar y luego nos reunimos todos en casa de mi abuela. Mi padre me dijo entonces que él tipo había sido arrestado y que lo había confesado todo a la policía, no recuerdo lo que sentí. Aquel día tenía entrenamiento y quería ir. Mi padre alucinaba que quisiera ir con todo lo que había pasado, pero lo único que quería hacer era jugar al baloncesto", confiesa Stewart, quien espera que su carta ayude a otras muchas mujeres que sufren o han sufrido este tipo de abusos.