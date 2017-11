Unos inspirados Conley y Marc Gasol frenan a los Clippers

Los Angeles Clippers comenzaron el día como líderes del Oeste, pero tras perder en casa contra los Memphis Grizzlies (104-113), liderados por Mike Conley y Marc Gasol a pesar de sus molestias físicas, cayeron hasta la quinta plaza tras un esfuerzo demasiado solitario de Blake Griffin.



Conley, decisivo en los últimos minutos, terminó con 22 puntos, mientras que el pívot español aportó 21 tantos y 6 rebotes. El base reserva Tyreke Evans, también fundamental en los momentos de la verdad, agregó 20 puntos y 4 asistencias.



Griffin, por su parte, firmó 30 puntos y 11 rebotes.



Los Grizzlies superaron claramente a su contrincante en cuanto a la aportación de sus reservas (55-22) y en el porcentaje de tres puntos (41,9 por ciento frente a un pírrico 16 por ciento).



Gasol, con el tobillo maltrecho, abrió el marcador con una suspensión a la media vuelta en un comienzo poco inspirado por parte de ambos equipos, aún quitándose las legañas debido al horario del partido (12:30 del mediodía). De ese inicio lento sacó provecho Griffin, autor de ocho de los primeros 15 puntos de su equipo.



El tándem formado por Conley y Gasol llevó la batuta y recibió ayuda de un muy inspirado banquillo, con mucha actividad por parte de Evans, Mario Chalmers y Chandler Parsons. De hecho, fue la segunda unidad de Memphis quien colocó el 39-51 en el marcador tras un parcial de 2-11.





Mike Conley leads @memgrizz to road win with 22 points and 3 assists! pic.twitter.com/dkR9SIjh2s

Blake Griffin goes for 30 points and 11 rebounds for @LAClippers! pic.twitter.com/aUqy9xux1O