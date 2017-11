Boicot: en Turquía no se puede ver a los New York Knicks

El turco Enes Kanter, jugador ahora de los New York Knicks y hasta la pasada temporada de los Oklahoma City Thunder, es conocido por su rechazo a las políticas del presidente de su país, Recep Tayyip Erdogan. Kanter ha criticado en multitud de ocasiones el autoritarismo de Erdogan, lo que le ha provocado no poder ni siquiera viajar a Turquía por el peligro a ser detenido y encarcelado. Hasta tal punto llega su enemistad con el gobierno otomano que este último bloquea las emisiones de los partidos de los New York Knicks en Turquía para que nadie pueda verle jugar, algo que ya hacía el año pasado cuando estaba en los Thunder. De esta forma, no pudieron ver cómo se rompió el brazo pegándole un puñetazo a una silla...