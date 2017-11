El CSD apela a la responsabilidad de FIBA y Euroliga para buscar una solución

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, apeló a la responsabilidad de los dirigentes de la FIBA y la Euroliga para buscar "una solución estable que potencie el baloncesto y el campeonato de selecciones" y y "para que los jugadores no paguen los platos rotos" del conflicto.

"Estamos haciendo todo lo posible y lo imposible, pero apelamos a la responsabilidad de ambas partes. Yo espero que los jugadores no sean los que soporten todo el peso de una decisión que le corresponde tomar a los directivos del baloncesto europeo y mundial", dijo al término de un acto en el CSD.

Lete explicó que se ha reunido en las últimas horas con eurodiputados españoles, concretamente con Santiago Fisas "que está trabajando en esto desde hace meses y ha tenido reuniones bilaterales", para tratar de solventar las discrepancias entre FIBA y Euroliga sobre el nuevo sistema de ventanas y que los jugadores puedan acudir con sus selecciones.

"Vamos a hacer el último esfuerzo para buscar una solución, aunque sea temporal para este primer problema, pero con el compromiso que tiene que existir para buscar una definitiva a la situación de las ventanas que parece que no contenta a casi nadie", añadió.

El presidente del CSD admitió su preocupación por la situación y consideró "imprescindible que las dos instituciones lleguen a un acuerdo porque el baloncesto lo necesita y lo merece". "Todas las situaciones no son iguales. En España el equipo nacional es medalla, es seña de identidad del baloncesto mundial y tenemos un montón de jugadores en la NBA, en la Euroliga y cinco clubes en la Euroliga. Es especial precisamente porque aportamos lo que aportamos al baloncesto europeo y mundial", indicó.

Tras afirmar que quiere que "la selección española tenga a los mejores jugadores españoles", recordó que en el caso de España hay nueve posibles jugadores NBA que no pueden acudir a la selección durante las ventanas y también muchísimos europeos. "Hemos desenfocado posiblemente el problema porque los jugadores son los protagonistas de la selección y no puede ser que sean los que paguen los platos rotos de una situación que desde luego no se merecen ni los españoles ni la selección nacional", agregó.

También te puede interesar: El Valencia Basket defenderá sus intereses ante las 'Ventanas'