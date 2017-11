El Baskonia arrolla a un desdibujado Real Madrid

El Baskonia se dio un festín ante un desdibujado Real Madrid, 105-75, que no tuvo ninguna opción durante los 40 minutos de un choque y que cosecha su cuarta derrota en cinco partidos, la tercera consecutiva en la Euroliga.



El choque estuvo marcado por un primer cuarto en el que los baskonistas rozaron la perfección y con un 36-17 eliminaron de un plumazo las intenciones de los de Pablo Laso.



El trabajo coral de los vitorianos, con cinco jugadores por encima de los diez puntos confirmó la mejoría del Baskonia que se vació en defensa y consiguió mantener su intensidad durante todo el partido.



El encuentro comenzó con mucho ritmo y acierto por parte del equipo azulgrana que en tres minutos fue capaz de anotar tres triples y establecer las primeras diferencias con un 15-5.



Los de Pablo Laso tuvieron muchos problemas para circular el balón con comodidad en el cinco contra cinco y los vascos continuaron ampliando la diferencia con un parcial de 19-0, que alcanzó un 27-5 (min. 6), que destrozó a los blancos, quienes tampoco encontraron respuesta inmediata con la entrada de nuevos jugadores desde el banquillo.





Espectacular mate de Vincent Poirier. Vídeo: Twitter/Euroleague

Los blancos despiertan en el segundo cuarto

Costa a costa de Shengelia. Vídeo: Twitter/Euroleague

Derrota de Unicaja ante el Zalgiris

'Alley-oop' del Zalgiris. Vídeo: Twiter/Euroleague

Siete puntos consecutivos dey undetuvieron la sangría que sufrió el Real Madrid que logró entrar en el partido con una defensa 1-2-2 en toda la pista.A pesar de todo, un triple de Rodrigue Beaubois volvió a marcar distancias al finalizar el primer acto con un 36-17.El conjunto madridistay mejoró sus prestaciones en ambos lados de la pista con un quinteto sin un pívot nato y con Jeffery Taylor como ala-pívot, pero fue sólo un espejismo.El Baskonia no se arrugó, mantuvo la intensidad y llegó a la máxima diferencia hasta el momento, 48-27 (min. 15) con un triple de Jordan McRae, que regresó tras recaer de su lesión en el hombro.Los triples Matt Janning se sumo al festival anotador baskonista con dos triples consecutivos que agitaron el marcador hasta el 57-33, mientras el francés Vincent Poirier se multiplicó en el rebote ofensivo.El partido llegó al descanso con apabullante 64-44 a favor de un Baskonia que rozó la perfección ante un desconocido Real Madrid, al que dobló en valoración en los primeros 20 minutos.En la reanudación bajó el ritmo anotador de los dos equipos y el equipo blanco fue penalizado con la cuarta falta personal del argentinocon prácticamente toda la segunda mitad por delante.El intercambio de canastas no favoreció a unen el que sólo Luka Doncic rindió a su nivel, pero no fue capaz de reducir una diferencia que creció gracias un buen final de periodo por parte de los de Pedro Martínez, 88-63.Las prisas fueron otro de los enemigos del Real Madrid en el último asalto, que vio como el Baskonia fue aumentando la diferencia con el paso de los minutos hasta obtener 30 puntos, 99-69 (min. 36).La tensión de los vascos se mantuvo hasta el final y el marcador final registró un 105-75 que mostró la dominación del equipo azulgrana durante todo el choque.Por su parte, Unicaja Málaga cayó ante el Zalgiris Kaunas ( 83-85 ) tras un partido en el que fueron perdiendo por 20 puntos sufriendo la excelsa actuación del base(21 puntos), pero que terminó llevando a la prórroga y quedándose muy cerca de poder cuestionar el triunfo lituano.Los de Joan Plaza, pese a que demostraron tener más de una vida, no pudieron continuar con la senda de la victoria en la Euroliga tras caer una gran prórroga.de los malagueños y llevó el partido al tiempo extra y pudo también firmar la segunda pero un canastón de Ulanovas sobre la bocina acabó certificando la victoria del Zalgiris.Los malagueños, liderados por el ala-pívot Jeff Brooks, comenzaron dominando con un ataque muy fluido y preciso que le dio las primeras tímidas ventajas (9-4, min.5). Pero poco a poco, los de Sarunas Jasikevicius mejoraron en defensa e igualaron el ritmo de los de casa en ataque para equilibrar el marcador.Un intercambio de canastas constantes hasta que apareció Kevin Pangos en los lituanos. El base, con 3/3 en triples para poner a su equipo por delante (33-39, min.17) ante las 10 pérdidas que acumulaban los de Joan Plaza al descanso.En la reanudación, el Zalgiris salió decidido a sentenciar el partido de la mano de Pangos y casi lo consigue. Un parcial de 2-15, con un gran acierto desde el perímetro y los 6 puntos del jugador canadiense y otros tantos de Arturas Milaknis, puso la máxima a favor de los visitantes en el Carpena (36-56, min.26).En ese momento, Plaza paró el partido y la buena dinámica cambió de bando. Un, basado en una defensa muy sólida y la vuelta del mejor Brooks en anotación desde el primer cuarto, permitió a los malagueños acercarse en el marcador. Un remontada que acabó fraguando en un gran última parcial con la irrupción de McCallum, que terminó llevando a los suyos a la prórroga.En el tiempo extra, los seis puntos dey una canasta salvadora de nuevo de McCallum a falta de dos segundos nivelaron la prórroga, pero irrumpió Ulanovas -sobre la bocina- y certificó la victoria de Zalgiris con mucho más sufrimiento de lo esperado.