Samardo Samuels la lía con un comentario machista

El Partizan de Belgrado ha suspendido al pívot jamaicano Samardo Samuels, exjugador del Barcelona y que empezó la temporada en el Betis, por publicar un comentario sexista y criticar al entrenador en su cuenta de la red social Instagram.

Según un breve comunicado en la página web del Partizan, Samuels fue suspendido por "violar la disciplina del club y las disposiciones del contrato". Se indica que "la suspensión permanecerá activa hasta una decisión definitiva de la comisión disciplinaria del club".

"Habitualmente no concedo entrevistas a mujeres (periodistas), ya sabéis", escribió Samuels en Instagram, aunque después decidió borrar el mensaje debido a las numerosas críticas que recibió por parte de otros usuarios.

En el mensaje que escribió después del partido de la Eurocopa que el Partizan perdió en casa ante el Alba de Berlín (96-80) también criticó al entrenador, Miroslav Nikolic, al indicar que "fue una noche jodida". "El entrenador pensó que era mejor para mí estar sentado y mirar. ¿Por qué siempre yo?"

El jugador, que llegó al Partizan hace casi un mes, aseguró que aún no ha recibido su primera nómina en su nuevo club.

El entrenador Nikolic contestó que no ha visto el mensaje, pero que "para recibir el salario hay que merecerlo, lo que él no ha hecho hasta ahora".

"En cuanto al juego, no juega porque no está en forma. Me gustaría que jugase todo el partido, sería bueno para todos, pero no es así de momento. Veremos cómo será la situación en adelante. Mejor que no os cuente cómo se comporta", dijo Nikolic, citado por varios medios serbios.

En el partido contra el Alba, Samuels jugó 18 minutos, anotó nueve puntos, capturó siete rebotes y dio una asistencia.

Samuels, de 28 años y 206 centímetros de altura, estuvo apenas un mes en el Betis, entidad que abandonó por su escasa adaptación al club y a la ciudad de Sevilla.