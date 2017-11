Marc Gasol explota con el juego de su equipo: "Es vergonzoso"

La cuarta derrota consecutiva de los Memphis Grizzlies, que acumulan un balance negativo de 7-9 en la fase regular de la NBA, han hecho explotar a Marc Gasol. El detonante llegó con el mal juego del equipo en el encuentro ante Houston Rockets y que se saldó con una nueva derrota por un contundente 83-105.

"Lo único que puedo hacer es pedir disculpas. Pedir perdón porque esto no es lo que nuestros aficionados están acostumbrados a ver. Eso no es lo que llevamos 10 años construyendo. No es así y no es lo que hemos levantado", aseguró el pívot español, que firmó 15 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias.

"Para mí es triste y vergonzoso. Todo el mundo tiene que mirarse al espejo. Estamos siendo blandos y hay que mirarse al espejo, saber qué necesitamos hacer y hacerlo cada noche. Si tú no haces tu parte no ayuda. Primero hay que hacer cada uno su parte y ser honesto con uno mismo", indicó el pívot de Sant Boi, muy crítico con el juego de los suyos.