Calderón debuta como titular en la paliza de Cleveland a los Pistons

El veterano base español José Manuel Calderón hizo su debut como titular de los Cavaliers de Cleveland, en lo que va de temporada, y se convirtió en el director perfecto del juego ofensivo de su equipo que arrolló de visitante por paliza de 88-116 a los Pistons de Detroit.



Las bajas por lesión de los bases Isaiah Thomas y Derrick Rose, junto con el escolta Iman Shumpert, hicieron posible que Calderón fue el elegido por el entrenador de los Cavaliers, Tyronn Lue, para que ocupase el puesto de titular y aunque no había jugado ni un solo minuto en los últimos siete partidos, el internacional español respondió a lo grande.



Calderón jugó 28 minutos en los que se encargó de darle forma al ataque arrollador de los Cavaliers que brillaron de manera especial con los tiros desde fuera del perímetro durante la primera parte, que fue cuando dejaron ya definido el partido.



El ala-pívot Kevin Love consiguió doble-doble de 19 puntos, 11 rebotes y cuatro asistencias, que le permitieron encabezar la lista de los seis jugadores, incluidos cuatro titulares, de los Cavaliers que tuvieron números de dos dígitos.



El alero LeBron James y el ala-pívot Jae Crowder aportaron 18 puntos cada uno, mientras que Calderón llegó a los 14 tantos, que ayudaron a los Cavaliers a conseguir la quinta victoria consecutiva, su mejor racha en lo que va de temporada.



El jugador de Villanueva de la Serena se acercó a la perfección al anotar 4 de 5 tiros de campo, con 2-2 de triples, y 4-4 desde la línea de personal.



Calderón también capturó cuatro rebotes defensivos, dio dos asistencias, recuperó un balón, perdió otro y cometió dos faltas personales.





El partido quedó definido desde el primer periodo cuando Jamesy los Cavaliers acertaron 11 triples al irse al descanso, para concluir el tiempo reglamentario con 16 canastas desde fuera del perímetro.Los Cavaliers dominaban 46-73 al descanso gracias a un abrumador despliegue de buena puntería, y señal que Detroit no durará mucho tiempo en la cima de la División Central.Los Pistons (11-6) aventajan a los Cav10-7) por un partido, pero Cleveland ha ganado cinco en fila y ha anotado al menos 110 puntos en ocho de sus últimos nueve duelos.Los Cavaliers ganaban 22-27 cuando James tomó descanso cerca del final del primer cuarto. Al regresar, la diferencia se alargó a 30-50 con los reservas del equipo de Cleveland que superaron 8-26 a los de los Pistons al concluir el primer cuarto.Laen tiros de campo en los primeros dos cuartos y 11 de 17 con los triples.El alero Tobias Harris anotó 11 puntos y fue el líder del ataque de los Pistons que tuvieron a sólo tres jugadores con números de dos dígitos.El ala-pívotvolvió a ser el líder del ataque ganador de los Spurs de San Antonio que se impusieron de locales por 96-85 a los Hawks de Atlanta, en lo que fue su segunda victoria consecutiva.Aldridge aportó, incluidos 12 en el último cuarto, y 11 rebotes, que lo dejaron al frente de una lista de cuatro jugadores que tuvieron números de dos dígitos.Entre ellos estuvo el veterano escolta argentino Manu Ginóbili que aportó 16 puntos como reserva y sexto jugador de los Spurs tras disputar 26 minutos en los anotó 7 de 11 tiros de campo, incluidos 2 de 5 triples y no fue la línea de personal.Ginóbili también capturó dos rebotes, repartió tres asistencias, recuperó un balón, perdió tres y cometió cuatro faltas personales.Mientras que el pívot español Pau Gasol volvió a ser el jugador más completo de los Spurs al tener protagonismo en todas las facetas durante los 18 minutos que vio acción como titular.Gasol, falló el único intento de triple que hizo, y acertó 2-2 desde la línea de personal.Su hermano Marc fue el más destacado de la delegación española en la NBA. Sumó 19 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias, 2 tapones y 1 robo, números que no evitaron un nuevo tropiezo de unos Grizzlies en caída libre.Ante un rival directo como Portland, Memphisy a ir arriba en el último cuarto, pero se vino abajo en los últimos minutos ante un rival liderado por los puntos de CJ McCollum (24) y Damian Lillard (21). Pese a que tienen balance negativo (7-9), los Grizzlies mantienen el octavo puesto del Oeste.