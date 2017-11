Vídeo: Escalofriante lesión de Blake Griffin

La temporada en la NBA está siendo un desastre en cuanto a lesiones se refiere. Muchas estrellas han caído ya en lo poco que se lleva de curso, empezando por la escalofriante lesión de Gordon Hayward en el partido inaugura; y en la madrugada del lunes se ha producido otra mala noticia. Se trata de Blake Griffin, ala-pívot de Los Ángeles Clippers, que podría perderse un largo periodo de tiempo por una lesión de rodilla.





Blake Griffin suffered a knee injury in the Lakers game after Austin Rivers landed on it. He had 26 PTS 11 REBS & 6 ASTS before the injury. pic.twitter.com/Xe3x5fJgdz