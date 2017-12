Un jugador acusa a un exentrenador del Valencia Basket de agredirle

El alero estadounidense Shaquielle McKissic, que se incorporó esta temporada a la disciplina del Herbalife Gran Canaria, ha sido apartado del equipo debido a unos comentarios efectuados en su cuenta en Twitter en los que critica abiertamente a su entrenador, Luis Casimiro.



La entidad que preside Enrique Moreno ha enviado este mediodía un escueto comunicado de prensa para dar cuenta de su decisión.



"El Club Baloncesto Gran Canaria ha abierto un expediente disciplinario a Shaquielle McKissic tras los tuis publicados por el jugador en su cuenta de Twitter (@ShaqInTheBox). El jugador norteamericano queda apartado de la disciplina amarilla momentáneamente".



El alero, de 27 años y que llegó a su actual conjunto procedente del Usak Sportif de Turquía, había expresado en la mañana del lunes a través de su cuenta en la red social su descontento con Casimiro.





My game is at risk. I would rather sit at home for the rest of my life then play for this coach at Gran Canaria. — Shaquielle McKissic (@ShaqInTheBox) 4 de diciembre de 2017

I love Gran Canaria. Especially the fans. AS WELL AS THE GM BIRDIE he was awesome. My son learned Spanish here. This is a staple in My life. But would you settle for your boss physically assaulting you? I think not. — Shaquielle McKissic (@ShaqInTheBox) 4 de diciembre de 2017

I hate such negative press is being brought to GC. These are my people. I was willing to realize this is bigger than me. I wanted to win ultimately. I was tired of losing. But myself and coach made this a unprofessional environment and that I'm sorry for and forever in debt. — Shaquielle McKissic (@ShaqInTheBox) 4 de diciembre de 2017

At the end of the day I just want to win. And be known as a winner. This was bigger than money and ultimately bigger than me. To the GC fans thank you. Thank you for supporting. You have one hell of a team. — Shaquielle McKissic (@ShaqInTheBox) 4 de diciembre de 2017

"Mi juego está en riesgo. Prefiero estar sentado en mi casa el resto de mi vida que jugar para este entrenador en Gran Canaria. No me importa. Les diré más cuando el avión aterrice", escribió el jugador tras el partido que el conjunto perdió este domingo ante el líder Real Madrid por 96-72 McKissic ha actuado esta campaña en los diez partidos ligueros que ha disputado su conjunto, promediando un total de 17 minutos en la cancha y 5,5 puntos.En el último encuentro ante el Madrid, el jugador disputó 19.47 minutos y tan solo anotó dos puntos, en el transcurso de un partido en el que los madridistas se mostraron muy superiores a su rival.Esta decisión de apartar a McKissic de la disciplina del primer equipo se produce en una semana en la que el Herbalife Gran Canaria deberá recibir este miércoles al Tofas Bursa de Turquía en encuentro de la Eurocopa, y el domingo al San Pablo Burgos en la Liga Endesa.Ya por la tarde, McKissic ha vuelto a escribir en su cuenta de 'twitter' y, lejos de apaciguar los ánimos, ha acusado a Casimiro de una supuesta agresión física."Amo Gran Canaria. Especialmente a sus fans. Igual que al General Manager Birdie. Mi hijo aprendió español aquí. Es una etapa de mi vida. Pero, ¿crees que puedes quedarte sentado cuando el técnico te agrede físicamente?. Yo creo que no", ha escrito McKissic.Ahí no ha quedado la cosa, pues McKissic ha 'disparado' también contra la prensa canaria. "Odio a algunos medios que hay en Gran Canaria. Estoy cansado de perder siempre. Pero el entrenador y yo hemos tenido una actuación poco profesional, por la que pido disculpas y estaré siempre en deuda".Por último, se ha despedido de la afición. "Al final del día yo sólo quiero ganar. Soy un ganador. Eso es más grande que el dinero e incluso que yo. Le doy las gracias a los aficionados del Gran Canaria. Tenéis un gran equipo".