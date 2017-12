El Valencia Basket se juega a las 17:00 el billete a Gran Canaria

Segunda jornada Minicopa Endesa. Grupo B.



Valencia Basket 108 - Divina Seguros Joventut 104







La jornada del viernes

7 -68El Divina Joventut, ¡clasificado!El Valencia Basket jugará la eliminatoria de las 17:00 por un puesto en ladeante el. Pasa a la repesca como segundo de grupo.@gipuzkoabasket 54 - @UCAMMurcia 50@BFuenlabrada 59 - @unicajaCB 73Eljugará a las 17:00 una eliminatoria directa contra el 2º del Grupo B, es decir, el@CB1939Canarias 74 - @FCBbasket 83@SanPabloBurgos 23 - @RealBetisEPlus 113para la fase final de lase jugará el billete a las 18:45 contra el 2º del Grupo D.Elacabó la primera jornada de la fase previa de lacon una victoria y una derrota. Esto significa que se la jugaba ante elen el partido que se ha disputado este sábado a las 10:30 horas en la pista central de, en directo en la pagína web de Superdeporte Los jóvenes jugadores valencianos no pudieron empezar con buen pie en un partido igualado que terminaron conquistando los bilbaínos. La dupla exteriorhizo mucho daño desde el inicio, aunque los taronja supieron sobreponerse al mal inicio y se fueron mandando 32-27 al descanso.En la reanudación, los visitantes dieron la vuelta al partido, dominando en el marcador hasta los momentos finales y logrando una brecha de 50-59 que parecía insalvable. Los taronja recortaron, llegando a colocarse a sólo 1 punto con el 60-61 a segundos del final. Los MIB anotaron sus tiros libres, y en la última posesión, el triple a la desesperada no entró.fueron los más destacados en Valencia Basket En el segundo partido del día, los taronja se resarcieron imponiéndose al conjunto gallego. La recta final del segundo cuarto fue clave para lograr despegarse hasta el +10 al descanso, gracias a la energía deEn la reanudación, los gallegos trataron de bajar la distancia, pero los taronja no estaban dispuestos a dejar escapar la victoria, y se llevaron su primer triunfo de la fase previa.