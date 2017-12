Un nuevo doble-doble de Marc Gasol no salva a Grizzlies

Marc Gasol volvió a destacar como líder de los Grizzlies de Memphis al aportar un doble-doble que al final no fue suficiente para impedir la derrota (93-102) de su equipo ante los Celtics de Boston, pero se convirtió en el español más destacado en la jornada de la NBA.



El mediano de los hermanos Gasol disputó 33 minutos en los que aportó 33 puntos y 10 rebotes, incluidos siete defensivos, que lo dejaron al frente del equipo en ambas facetas del juego.





Ganaron los Celtics pero partidazo de @MarcGasol... Brad Stevens sobre él:



"Solo anotó 4 triples pero la sensación era que llevaba 15. Los grandes jugadores hacen grandes jugadas"



30 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, 3 recuperaciones, 4/6 en triples https://t.co/X6LrtX7MrS pic.twitter.com/uPdjIBeCor — NBA Spain (@NBAspain) 17 de diciembre de 2017

Derrota de los Spurs de Pau

No puedes dar nunca un partido por ganado y más si tienes a los @Spurs



Esto pasó a falta de 3 minutos... https://t.co/X6LrtXpnjq #GoSpursGo pic.twitter.com/qiCiljw8b7 — NBA Spain (@NBAspain) 17 de diciembre de 2017

Gasol mejoró en eficacia encestadora al anotar 11 de 19 tiros de campo, incluidos 4 de 6 triples, y 4 de 5 desde la línea de personal.Su protagonismo dentro de la pintura le permitió también ganar el duelo individual al pívot dominicano Al Horford, de los Celtics,Además repartió cuatro asistencias, recuperó tres balones, perdió otros dos y cometió solo una falta personal.La pista del Quicken Loans Arena de Cleveland fue el escenario del duelo entre bases internacionales españoles, con el veterano, titular del equipo local de los Cavaliers, ycon los Jazz de Utah.Ambos no tuvieron su mejor actuación individual, pero fue de nuevo Calderón el que pudo disfrutar del triunfo después que los Cavaliers, que llegaron diezmados al partido por las bajas del pívot francés Rudy Gobert y el ala-pívot Derrick Favors, ambos lesionados.Calderón aportó seis puntos en los 23 minutos que estuvo en la pista al anotar 3 de 6 tiros de campo, falló dos intentos de triples y no fue a la línea de personal.Como director del juego de ataque de los Cavaliers, el jugador de Villanueva de la Serena repartió cuatro asistencias, capturó dos rebotes y cometió dos faltas personales.Por su parte, Rubio, que disputó 25 minutos, tambiéntras encestar 2 de 9 tiros de campo, que fueron dos triples de cuatro intentos, y tampoco fue a la línea de personal.El jugador de El Masnou cumplió en las acciones dentro de la pintura con cuatro rebotes -defensivos-, repartió cuatro asistencias, recuperó un balón, perdió tres y le señalaron una falta personal.El veterano pívotvolvió, por segunda noche consecutiva, a tener acción con los Spurs de San Antonio y esta vez para disfrutar del triunfo al imponerse 98-96 a los Mavericks de Dallas,en los 15 minutos que estuvo en la pista del AT&T Center.El mayor de los hermanos Gasol falló los cuatro tiros de campo que hizo y por segunda vez en lo que va de temporada acabó un partido sin puntos, ambos en este mes de diciembre.Otro jugador español que tampoco logró anotar y además su equipo perdió fue el escolta-alero, que disputó ocho minutos con Thunder de Oklahoma City, que llegaron al Madison Square Garden y cAbrines falló los dos tiros que hizo a canasta, dos intentos desde fuera del perímetro; capturó un rebote y recuperó un balón.El pívotsiguió sin tener minutos por parte del entrenador de los Knicks, Jeff Hornacek, a pesar de que el equipo neoyorquino no contó con el ala-pívot letón Kristaps Porzingis, lesionado.