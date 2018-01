Ibaka, expulsado tras liarse a puñetazos con un rival

El pívot hispano-congoleño Serge Ibaka ha protagonizado un altercado con un rival que ha provocado su expulsión durante la ajustada derrota de Toronto Raptors ante Miami Heat (89-90), en una noche con poca actividad en la NBA.



El partido en Toronto se encontraba en el ecuador del tercer cuarto cuando se produjo la pelea entre Ibaka y James Johnson, que acabó con ambos descalificados. En una pelea por coger la posición fuera de la zona, los jugadores chocaron con fuerza y acabaron lanzándose sendos puñetazos antes de ser apartados por el árbitro, que no dudo en expulsarlos cuando se tranquilizó el rifirrafe.





Serge Ibaka and James Johnson are both ejected after throwing punches ?? pic.twitter.com/9AP8l2SiYQ