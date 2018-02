Anna Montañana , valenciana de 37 años de edad, es nueva entrenadora ayudante del. Un nuevo proyecto para la exjugadora, que hace unos días dejó su puesto en el Valencia Basket para poder emprender esta nueva aventura.

La exjugadora internacional se incorpora al cuadro técnico del conjunto fuenlabreño que dirige Néstor García. "Estoy súper ilusionada de poner mi granito de arena y aprender de todos en un equipo que cuando lo ves te transmite frescura", declara Montañana.

Recién llegada a Fuenlabrada y tras el primer entrenamiento con el equipo, la de Alboraia cuenta sus impresiones, objetivos y consideraciones sobre lo que puede aportar al grupo en su nuevo proyecto.



Estas son sus declaraciones:

Anna, bienvenida al club ¿Cómo ha sido el proceso para venir al Montakit Fuenlabrada?

Muchas gracias. Bueno, estoy súper ilusionada de poner mi granito de arena y aprender de todos en un equipo que cuando lo ves te transmite frescura. Estoy conociendo ahora a todos, es una propuesta que me llegó del presidente y del entrenador y estoy muy agradecida porque estas oportunidades se tienen pocas veces

Vaya momento para aterrizar ¿no? Con el equipo luchando por el playoff, con la Copa a la vuelta de la esquina. Te espera una aclimatación acelerada.

Sí, desde luego. Venir en una semana en la que ha habido una victoria siempre es bueno y ahora a la carrera a ponerme al día de todo, del modo de trabajar del cuerpo técnico y de los jugadores. En cinco días tenemos dos partidos importantísimos con el Gran Canaria.

Has estado jugando hasta hace poco tiempo, todos tenemos muy fresca tu carrera como jugadora ¿Cómo es ese paso de la pista al banquillo?

Lo tenía muy claro, cuando tenía 28 años empecé a estudiar los cursos de entrenadora, aún jugando me saqué el curso nacional, como jugadora me interesaba mucho la lectura de juego. He vivido el baloncesto desde muy pequeña muy exageradamente, ha sido y es mi pasión y tenía muy claro que quería ser entrenadora. También estudié márketing y las circunstancias me han llevado también a ese campo hasta ahora, pero creo que tengo que seguir lo que llevo dentro, ese monstruito que me pide baloncesto porque donde me siento más cómoda es en la pista.

Haber sido jugadora hasta hace tan poco tiempo es interesante para entender desde el cuerpo técnico cómo vive el jugador cada situación ¿no?

En muchas ocasiones cuando estoy entrenando pienso en lo que piensa el jugador, cuándo agacha la cabeza, cuándo está molesto o cuándo está disfrutando. Creo que ahí puedo aportar mucho porque tengo esas mismas sensaciones muy recientes y eso también ayuda a sacar el máximo rendimiento de los jugadores.

¿Qué te ha pedido Néstor para estos primeros días?

Pues que me ponga a tope aprendiéndolo todo, que sume, que no me corte para aportar mis puntos de vista.

¿Has notado en el equipo esa sensación especial de estar a las puertas de un momento importantísimo de la temporada como son los próximos partidos?

El partido del domingo es muy valioso para lo que queda de liga y respecto a la Copa pienso que esa sensación especial la empezaremos a notar más en los primeros días de la próxima semana, que ya dices ´ahora sí que lo siguiente que tenemos es la Copa´. La ilusión está ahí y eso lo he notado desde mi primer entrenamiento.

Sabes que va a haber mucha atención con tu llegada por ser la primera mujer entrenadora de un equipo de la Liga Endesa en toda la historia de la ACB ¿Supone eso responsabilidad e ilusión extras?

Es verdad que esto es algo hasta ahora excepcional, pero a mí me gusta hablar de entrenadora dentro de la normalidad. Soy entrenadora de baloncesto y esperemos que dentro de unos años sea más normal que haya mujeres en equipos profesionales masculinos, que todo el mundo lo vea normal y que podamos romper barreras. No se trata de demostrar nada, pero sí que la gente vea con normalidad que pueda haber mujeres en cualquier ámbito profesional del deporte.

Y aprovecho para preguntarte ¿qué te parece el reciente sorteo del mundial femenino que tendremos en España dentro de unos meses?

La selección que tenemos ahora mismo es top, creo que los demás rivales estarán preocupados por tener que jugar contra España. Pero el camino nunca es fácil en un mundial, es la competición más dura por encima de los Juegos Olímpicos. Sobre todo lo más importante será pasar los cuartos de final y a partir de ahí en semis estas jugadoras han demostrado ser de las mejores. Ojalá que podamos ver una final entre España y Estados Unidos y que todo el país lo pueda seguir.