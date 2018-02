Svetislav Pesic entrenará al Barcelona hasta el final de temporada

El entrenador serbio Svetislav Pesic será el nuevo técnico del FC Barcelona Lassa hasta final de temporada y como sustituto del destituido Sito Alonso para intentar enderezar el rumbo de un equipo perdido y prácticamente eliminado de unaal que llegay que "

Barcelona 2003 estará siempre en la historia del Barça de baloncesto y lo hará gracias a un equipo que tenía en sus filas a Dejan Bodiroga, al ahora capitán Juan Carlos Navarro o al manager general, Nacho Rodríguez, quien ha confiado en Pesic, quien fuera su guía entonces, para cambiar la dinámica de un grupo que tiene ya en la Copa del Rey su primer reto.

Pesic, a sus 68 años de edad, dejó los banquillos en 2016 cuando estando al frente del Bayern de Múnich sufrió una importante lesión que le llevó a tomarse un periodo de recuperación. Un adiós a las pistas que parecía definitivo y que se ha visto truncado por esta llamada inesperada de un Barça Lassa al que espera rescatar a tiempo del hundimiento total.

"Estoy feliz por regresar aquí, a un gran club, en una decisión muy rápida pero lo hablamos los últimos días y decidí aceptar este nuevo reto. No estoy aquí para hacer carrera sino para ayudar a mi club e intentar mejorar al equipo. Estoy preparado para dar todo lo posible", aseguró el técnico serbio-alemán en rueda de prensa en el Palau Blaugrana.

"Estaba esquiando en Austria cuando el club me llamó, ya estoy aquí y no podré esquiar otra vez. Tendremos aquí más tiempo que en Austria, pero estoy feliz, como he dicho, y vamos a ver qué pasa. Estoy preparado", afirmó un Pesic bromista, que arrancó risas entre la sala de prensa varias veces pero que, ante los jugadores, mostrará su carácter férreo.

Y está motivado para ello. "No necesito hacer carrera ni tener resultados, mi misión es ayudar al club y mejorar la situación del equipo, que ya es suficiente. Somos luchadores, ganadores a veces y me motiva regresar aquí y que el club crea en mí como persona y como entrenador. Para mí es suficiente. Estoy preparado para motivar al equipo", reiteró.

"En estos tiempos modernos en los que vivimos siempre se habla de la confianza. De que el entrenador tiene que dar confianza. Pero, ¿qué es confianza? Nadie nace con ella, se entrena. Tengo información de Nacho (Rodríguez) de que el equipo entrena muy bien, significa que está listo para mí. Empieza una nueva temporada, no una nueva etapa", explicó.

"Hay que ir paso a paso"



Los retos serán intentar ganar la Copa del Rey, el más próximo, aspirar a llegar bien a la lucha por la Liga Endesa y salvar el honor en la Euroliga. "No hay mejor preparación para la Copa del Rey que ganar al Bilbao, pero no solo ganar sino acabar con una sensación buena y poder decir 'estamos aquí'. Y en la ACB tenemos que mejorar y subir puestos, hay muchos retos para mí y para los jugadores. La temporada no ha acabado", avisó.

"Matemáticamente no estamos fuera de la Euroliga, aunque no es una situación fácil. Pero hay que ir paso a paso, y lo primero es preparar al equipo contra el Bilbao y para la Copa del Rey. Necesito tiempo pero no hay tiempo, así es la situación. Pero hay jugadores que me pueden ayudar, hablaremos para encontrar un camino, unidos, para luchar", argumentó al respecto.

A nivel del baloncesto que buscará que juegue su equipo, dejó claro que "un equipo no puede ser campeón sin defensa". "Esto lo tenemos que hablar claro y arreglar. Hay que mejorar inmediatamente la defensa y los rebotes ofensivos. Una persona que tiene tres coches en el garaje no va a coger un rebote ofensivo, vamos a ver quién no tiene coches", apuntó con otra comparación histriónica.

"Tenemos una plantilla muy interesante, con jugadores que tienen mucha experiencia, todos. Mínimo diez jugadores importantes. ¿Pero qué es la experiencia si no sabes o no puedes usarla? Por ejemplo ayer, si no puedes defender, haces falta. Eso es cosa de responsabilidad, no de mentalidad", concluyó sobre qué aspectos deberá cambiar una vez hable con sus jugadores.