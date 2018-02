La versión de la ABP sobre la desconvocatoria de la huelga

El presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (),, reconoció que era "un grandísimo día para el baloncesto español" tras alcanzar un acuerdo para el nuevo convenio con la Asociación de Clubes de Baloncesto y poner fin a la convocatoria de huelga , y dio las gracias a los jugadores por su "generosidad" a la hora de sacrificar incluso el jugar lay los que "nunca se les debe perder el respeto porque son los creadores del deporte".

"Es martes y 13 y es mi día preferido. Es un grandísimo día para el baloncesto español, salimos con una nueva relación entre jugadores y clubes y con un punto de partida importante para afrontar los retos que tenemos que solventar", señaló un Alfonso Reyes por momento emocionado a la salida del encuentro.

El exjugador reiteró su "agradecimiento a la afición" por haber "soportado" y haber tenido "consideración por estos momentos de negociaciones que han sido muy duros". "Ahora toca disfrutar de la Copa que es la joya de nuestra corona", apuntó.

Del mismo modo, quiso "constatar, reiterar y subrayar la honestidad, generosidad y solidaridad que han tenido muchos jugadores que no se juegan y lo tienen todo". "Podían sacrificar la Copa que es lo que más les gusta, porque lo que nos gusta es competir, porque sabían que podían mejorar el baloncesto para los jugadores actuales y los que vengan", aseveró, recalcando "la unión" existente "no sólo en los jugadores españoles sino también en los extranjeros" y agradeciendo "a los que son parte de la ABP pero no están en la ACB y han transmitido su apoyo y ánimo".

"A los jugadores nunca se les debe perder el respeto porque son los creadores del deporte, sin ellos no hay baloncesto", prosiguió. "Sin afición tampoco, pero ha sido un momento muy importante de reivindicación de los jugadores", subrayó Reyes.

Este indicó que "las mejoras son buenas para sentar las bases para cimentar lo que queda de convenio" y que sin estas habría sido "difícil alcanzar un acuerdo". "Todos los puntos que hemos conseguido son buenos para los jugadores y los clubes, tenemos que estar todos muy contentos", admitió.

Finalmente, el presidente del sindicato confesó estar "muy contento y emocionado". "Me acuerdo de mucha gente, de los jugadores, de mi padre, y me emociono", sentenció el expívot internacional con lágrimas en los ojos.