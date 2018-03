Nuevo capítulo en la moda de agredir a Ricky Rubio en la NBA

Se extiende la 'moda' de agredir a Ricky Rubio en la NBA. El base español ha sufrido esta pasada madrugada su tercera agresión en menos de tres semanas, tras las sufridas ante los Minesotta Timberwolves y los Phoenix Suns recientemente. En esta ocasión, ha sido en el encuentro entre los Utah Jazz del base español y los Atlanta Hawks.



Tras una canasta del equipo de Georgia, Ricky se disponía a recibir el balón de saque de fondo para iniciar un nuevo ataque, cuando sin venir a cuento, el base de los Hawks, el alemán Dennis Schroder, le ha soltado un manotazo que le ha impactado en el rostro. Ricky ha caído al suelo, llevándose las manos a la cara, y los árbitros han parado el encuentro para analizar la jugada. Finalmente, han decidido sancionar a Schroder con una falta flagrante de tipo 1, sin llegar a expulsarle de la cancha como sí sucedió en las dos ocasiones anteriores en las que Ricky sufrió agresiones.





Replay Review (Game Crew): if Schroder committed a flagrant foul in Q4 of #ATLatUTA. Ruling: Flagrant foul type 1 (away from the play) https://t.co/qCNcTsBsqq pic.twitter.com/jgjnlwqgXk