Fallece un jugador en EEUU tras desplomarse durante un partido

Tragedia en la NBA G-League, la liga de desarrollo de la NBA. El jugador de los Gran Rapids Drive, Zeke Upshaw, ha fallecido este lunes después de desplomarse cuando quedaban 40 segundos para el final del partido que enfrentaba a su equipo contra los Long Island Nets disputado este domingo. Upshaw fue trasladado a un hospital, pero los médicos no han podido hacer nada por salvar su vida y los Gran Rapids Drive, a través de palabras de la madre de Upshaw, han confirmado en la tarde de este lunes su fallecimiento.





G-League player Zeke Upshaw collapsed during a game last night. Reports say he had a cardiac arrest. He had just helped his team clinch their 1st playoff spot in franchise history. Here is how yesterday's tragedy was covered live on FB. Wishing him and his family all the best. pic.twitter.com/n4GqgSAEdQ