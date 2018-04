Un valenciano, en la selección de Guinea Ecuatorial

Nacido en València, Àngel Mañana, de madre valenciana y padre guineano, es un trotamundos del baloncesto. Formado en la cantera del Valencia Basket, ha pasado por el baloncesto universitario estadounidense, por las ligas francesa e inglesa y en la actualidad milita en el CB Tabernes Blanques en Primera Nacional. A sus 33 años, hace unas semanas, le llegaba su primera internacionalidad con la selección de Guinea Ecuatorial. Su sueño es ahora clasificarse para jugar el próximo Afrobasket.

Àngel tiene 33 años y lleva toda la vida dedicado al baloncesto: «Empecé a jugar en el colegio, en Salesianos, luego el Valencia BC se fijó en mí y estuve allí todos las categorías de formación desde alevín hasta llegar al filial». Desde el club taronja cruzó el charco gracias a una beca deportiva: «Me fui a jugar a una universidad de Estados Unidos, en Ilinois, luego jugué también en Francia, en Inglaterra... y ahora, tras varias idas y venidas, me he asentado en el CB Tabernes Blanques, cerca de casa, me tratan muy bien y estoy muy a gusto».

El padre de Àngel, guineano, llegó a la Península para hacer el Servicio Militar. Por aquel entonces, Guinea Ecuatorial, que logró la independencia en 1968, era una provincia española: «Aquí conoció a mi madre, valenciana y se fueron a vivir a Guinea donde nació mi hermano pero luego volvieron a València y yo ya nací aquí. Mi madre decidió quedarse y establecerse definitivamente en València». Por sus orígenes, Àngel tiene la doble nacionalidad: española y guineana y ha sido ahora cuando la selección de Guinea Ecuatorial se ha fijado en él: «No lo esperaba, cuando me dijeron que estaba convocado para disputar un partido con Guinea fue una gran alegría».

Así, el pasado mes de marzo, Àngel Mañana (1,86 m., escolta), viajaba a Guinea para enfrentarse a Santo Tomé: «Era un partido amistoso para preparar el Clasificatorio para el Afrobasket. En junio o julio volveremos a jugar otro. Al principio estaba nervioso pero luego me encontré muy bien, me salió un buen partido y además ganamos».

Ahora a Àngel le espera un intenso calendario que tiene por objetivo y meta final, el Afrobasket de 2019: «La cita clave será en enero-febrero cuando disputemos el Clasificatorio». La FIBA divide África en 8 grupos. Guinea Ecuatorial, la selección de Àngel, está integrada en la Zona Centro junto a Gabón, Camerún, los dos Congos, República Centroafricana y El Chad. «De cada grupo sólo se clasifican los 2 primeros. Se juega todo en 2 ó 3 semanas con partidos de ida y vuelta. Creo que tenemos opciones de lograr la clasificación. Hemos formado una selección buena, con varios jugadores con experiencia que jugamos en Europa y podemos aportar mucho».

Aunque es la primera vez que viste la camiseta de Guinea, Àngel ya sabe lo que es disputar una competición oficial en África: «En 2012 me fichó un equipo guineano para jugar la Copa de África, fue una experiencia muy buena».

Además de jugar en el CB Tabernes Blanques, que dirige Igor Vukovic, hijo del mítico Miki Vukovic, Àngel Mañana compagina el baloncesto con su otra faceta, la de monitor de gimnasio. En la actualidad trabaja en el Polideportivo Enjoy Wellnesss Samaranch de València: «En Estados Unidos estudié Comercio Internacional pero no me gustaba. Luego, ya encaucé mis estudios en Inglaterra hacia el deporte. En el futuro me veo como entrenador de baloncesto o formando a jóvenes jugadores».

El jugador valenciano agradece las facilidades que le han dado tanto en su trabajo como en su club para poder acudir a la llamada de Guinea: «En el CB Tabernes están todos muy orgullosos. En Enjoy Samaranch, donde trabajo, también me siento muy respaldado, para acudir a las concentraciones me cojo días libres, vacaciones... me dan facilidades», destaca Àngel a quien le ha quedado la «espinita de no haber llegado a debutar en ACB», pero pese a ello, afirma haber vivido «experiencias muy buenas gracias al baloncesto».