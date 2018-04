Sanción ejemplar de 25 partidos a un histórico de la NBA

El base reserva de los Wizards de Washington, Jodie Meeks, fue suspendido por la NBA con 25 partidos tras haber violado el programa antidopaje que rige el actual convenio colectivo, según el anuncio oficial que hizo este viernes la oficina del comisionado, Adam Silver. La suspensión impide a Meeks poder participar con los Wizards, octavos cabezas de serie, en los playoffs que comienzan este sábado, cuando disputen ante los Raptors de Toronto el primer partido de la serie al mejor de siete.

Meeks dio positivo a la sustancia de ipamorelin y un componente de crecimiento con hormonas relacionado con el peptide-2, según la información ofrecida por la liga. Mientras el jugador de 30 años, tiene planeado apelar el castigo, llamando la suspensión como una "acusación errónea" y rechazó que haya consumido nunca alguna sustancia prohibida de forma intencional.

El jugador dijo que su mayor orgullo ha sido durante los últimos cinco años entrar a los campos de la NBA con la camiseta que lleva su nombre y hacerlo con toda la profesionalidad del mundo, además de haber superado cada una de las pruebas a las que ha sido sometido en las últimas nueve temporadas. Precisamente, por haber sido siempre una persona limpia del consuno de cualquier tipo de drogas "es todavía más frustrante y me tiene perplejo lo que estoy viviendo en estos momentos", destacó Meeks en un comunicado difundido por varios medios de comunicación.

"Ejerceré todos los derechos que me amparan dentro del convenio colectivo de la NBA y llevaré el caso ante un mediador independiente que pueda dejar todo aclarado", sostuvo. Reconoció que hasta que todo el proceso se haya completado no tendrá la oportunidad de poder jugar con los Wizards en los playoffs, algo que le duele y le hace sentir mal al no poder ayudar a sus compañeros, a los que pidió perdón, al igual que a la organización.

Por su parte, el abogado de Meeks, Ben Levine, criticó con dureza que la NBA se haya apresurado a tomar acción contra su cliente y dijo que iban a defender hasta el final los derechos y la limpieza de su cliente. Meeks ha jugado esta temporada 77 partidos con los Wizards y ha logrado un promedio de 6,3 puntos en los 14,5 minutos que ha tenido por encuentro.

Desde que llegó a la NBA, en la temporada del 2009 cuando fue seleccionado por los Bucks de Milwaukee con el número 41 de la segunda ronda, Meeks tiene promedio de 10 puntos por partido y ha jugado con seis equipos diferentes.



Mucho dinero en juego

El jugador dejará de ingresar 29.909 dólares por cada partido de playoffs que se vaya a perder y a partir de la próxima temporada el salario por encuentro será de 31.045 dólares cuando tiene la opción de seguir con los Wizards un año más y 3,5 millones de dólares. Los Wizards por su parte van a tener un ahorro de 22.000 dólares en impuestos por cada uno de los partidos que Meeks no juegue durante los playoffs.