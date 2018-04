Rubén Burgos: "Abrir brecha es positivo para posibles empates"

El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, atendió a los medios de comunicación a las conclusión del encuentro ante el Picken La Cuina Claret. Estas fueron las declaraciones del técnico taronja:



Valoración del partido

"Pienso que hemos salido muy concentradas en defensa, teniendo claro el guión del último derbi, hemos hecho las cosas bien en defensa, No he visto malos tiros en ataque pero el acierto no llegada. No sé si fruto de la ansiedad o desacierto puntual. Eso ha hecho que al descanso fuéramos igualados, pero el equipo ha confiado desde la defensa".

"Estábamos haciendo las cosas bien y con confianza llegaría el acierto. Ha llegado y hemos podido abrir brecha. El cansancio del Claret también se ha notado, nuestras jugadoras han sabido imponerse. Estoy muy orgulloso por el trabajo realizado, sobre todo en defensa, eso nos ha llevado a un resultado que es el que queríamos. Abrir brecha de puntos es positivo para posibles empates"



Partido ante el Patatas Hijolusa

"Sobre todo lo que no quiero es hacer las cosas en función del partido de antes. La idea es pensar en salir a ganar, si ganamos nos metemos en una final y no hay nada más allá. No nos planteamos escoger rival ni nada parecido. El trabajo de cambiar el chip será corto porque el esquema y el guión será parecido al de Claret"



Lesiones

"Ahora es pronto para saberlo. Pocek y Aleksik cada día se quedan con los fisios para trabajos de recuperación por sobrecargas y no sólo por los golpes de este partido. Pero si hubiera sido algo grave me lo hubieran comunicado. No creo que revista importancia para jugar este sábado"



Arbitraje

"Veo pocas cosas y me equivocó porque no tengo ni idea de arbitrar. En caliente siempre piensas que pitan mal para tu equipo. Los más preocupados por pitar bien son ellos. No he percibido nada especial"