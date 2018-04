Rubén Burgos: "El proyecto será ambicioso buscando retos mayores"

El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, atendió a los medios de comunicación a la conclusión del encuentro ante el RC Celta Zorka en el que el cuadro taronja ascendió a la Liga Dia. Estas fueron las declaraciones del técnico taronja:

Valoración del partido y el ascenso

"Era una final y las finales están para ganarlas, lo hemos conseguido. Estamos muy contentos y orgullosos por un equipo que ha trabajado mucho desde verano. Ha costado mucho ante un muy buen rival que nos ha castigado cada vez, pero nos hemos llevado el partido. Nuestro inicio ha sido bueno en defensa, pero cuando la cosa se ha equilibrado pese a que seguiamos bien atras no tuvimos acierto y el partido se endureció. Nos tuvimos que adaptar a un juego de más contactos, y el hecho de que no remontasen hizo que mantuviesemos la confianza y la fe"

Agradecimiento al club y Juan Roig

"Estoy muy agradecido al club y a Juan Roig por confiar en nosotros y por regalar a Valencia baloncesto, en este caso femenino y de primer nivel. Los primeros equipos han de ser un referente para L'Alqueria y estoy muy orgulloso de formar parte del proyecto y de lo que hemos conseguido"

Momento de peligro en el partido

"Verlo peligrar es que en ningún momento ni lo uno ni lo otro. No tenemos que pensar sino actuar. Reaccionar rápido. Como se ha dado el final tuvimos poco margen de reacción porque eran tiros fallados y rebotes"

Éxito colectivo

"Creo que es un éxito de todos, mio como entrenador y con la ayuda de Esteban Albert a la hora de confeccionar el equipo, además de Chechu Mulero cada día ayudando. Dos personas que tienen mucho que ver en este éxito. Luego yo como entrenador y las jugadoras que son las protagonistas. Es un orgullo y un placer el ascenso, pero también haber trabajado con ellas en el día a día"

Presión extra

"A nuestro favor jugaba que todos en el club deseábamos que la fase final fuera en Valencia. Hay presión innata pero la ilusión y la motivación la supera. Tal vez el primer día si nos afecto más, pero el primer responsable soy yo. No tiene razón de ser dedicarnos a esto si no es por esto, por un pabellón lleno y gran repercusión mediática. Somos muy privilegiados poder jugar con tanto público". "Una cosa es el entorno y otra el equipo. Sabíamos cual era el sistema de competición, y teníamos muy claro como era todo"

Continuidad como técnico

"No me he parado a pensarlo, Estaban Albert y Chechu Mulero sabrán más de eso. He disfrutado de esto también por las facilidades en el día a día. Empecé a jugar aquí con once años, tuve la suerte de jugar en el primer equipo, fui jugador en otros clubes y ahora me permiten formarme como entrenador. Soy un entrenador del club y no pienso ahora donde entrenaré. Mi deseo es seguir aquí"

Mayor exigencia

"La exigencia aumenta y sabemos de la ambición del Valencia Basket es máxima. Queremos ser un club puntero y el proyecto será ambicioso buscando retos mayores. Todos tendremos que aumentar la exigencia y seguro que la concepción de todo va en función de eso. Seguro que Esteban Albert leva ya tiempo pensando en plantillas y ese trabajo está ya adelantado. Yo he estado al margen de esto, centrado en lo mio y lo agradezco. Albert es una excelente ayuda para mí en esto"