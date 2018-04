El Valencia Basket asciende a la Liga Femenina

La Fonteta, con 6.200 espectadores en las gradas, enloqueció de júbilo después de que el Valencia Basket femenina lograse este domingo el ascenso a la Liga Día en un partido vibrante ante el RC Celta Zorak (51-54). Y es que pese al dominio taronja durante los 40 minutos, el cuadro vigués nunca se dio por vencido forzando un final de infarto que pudo haberse decantado de cualquier lado. Cayó del lado del equipo dirigido por Rubén Burgos, que cumple así con el objetivo marcado al inicio de la temporada.

Arrancó el Valencia Basket muy intenso en defensa, aunque impreciso y poco efectivo en ataque. Sin embargo, fue calmar un poco los nervios del inicio y tomar las primeras ventajas claras. Las salidas a la contra y una gran Aleksic desde el 6,75 pondrían pronto a La Fonteta en pie (6-16; min. 5). A Cristina Cantero no le quedó otra que parar el encuentro para hacer reaccionar a las suyas. Y lo consiguió en poco más de un minuto aumentando la agresividad defensiva e imprimiéndole mayor velocidad al juego. El parcial de 6-0 reducía la renta taronja (12-16; min.6).

Ahora era Rubén Burgos el que llamaba a capítulo a las suyas e introducía las primeras rotaciones con la entrada de Bettencourt y Bennett. La segunda unidad respondió imprimiendo más energía al juego y disparando de nuevo a las locales (15-24; min. 10). Dos triples de Bettencourt y Pallardó nada más comenzar el segundo cuarto elevó la renta a 15 puntos (15-30; min. 12). El partido parecía que se podía romper en cualquier momento.

Sin embargo, el Valencia Basket se pondría rápidamente en bonus (18-35; min. 14) y acabó pagándolo. Y eso a pesar de que el RC Celta perdonó varios tiros libres en esos minutos (4/7). Aún así, las gallegas leyeron mejor el juego y consiguieron llegar vivas al tercer acto tras un parcial de 10-0 (28-35; min. 21).

El encuentro no estaba para despistes, errores ni concesiones. Esos que el Valencia Basket estaba empezando a protagonizar en ataque (33-38; min. 25). Si el balón no quería entrar había que recurrir al 'mono de trabajo'. Pero sólo con eso no era suficiente ante un rival con recursos ofensivos y cada vez más crecido en la pista de la mano de Raquel Carrera (41-43; min. 28).

Cada detalle iba a ser vital, y eso es lo que intentó transmitir Burgos a sus jugadoras desde el banquillo. La defensa era buena pero el problema estaba en ataque. Las taronja seguían atascadas y eso daba alas a un rival que cada vez se veía con más opciones tras instaurar las tablas en el luminoso (51-51; min. 37). Keita se convertía en una pesadilla dentro de la pintura y los porcentajes exteriores comenzaban a ser un lastre.

Era necesario cambiar el chip, y anotar. Así lo entendieron las valencianas, buscando más por fin a Tirera y Pocek en la pintura. Una canasta de la Mali puso con ventaja a las suyas a un minuto del final (51-53; min. 39). La presión y los nervios eran máximos en ambos equipos. El Rc Celta falló tres ataques seguidos pero recuperó el balón en cada acción con 25 segundos por jugarse. En el último, por fin, Pocek se quedó con la bola y fue objeto de falta con 8 segundos por jugarse. Anotó un tiro libre (51-54). El cuadro gallego aún tendría opción de forzar la prórroga pero, afortunadamente, el triple de Senosiain no entró.



El Durán Maquinaria Ensino también asciende

El Durán Maquinaria Ensino no dio opción al Spar Gran Canaria en la otra semifinal ganándose a pulso su plaza en la Liga Dia. Fue en un encuentro que dominaron de principio a fin pero en el que las isleñas, gracias a la productividad de Breedlove, lograron mantenerse en partido casi hasta el último cuarto. A partir de ahí, sin embargo, la superioridad de las de Lugo, con unos soberbios porcentajes desde el 6,75, fue ya incontestable lideradas por Asensio y Regina Gómez.