CD San Pedro Moixent se lleva la Copa Júnior

se proclamaba campeón de ladespués de ganar los tres partidos disputados. CB Escolapias finalizaba comotras vencer en su encuentro de la última jornada, celebrada el domingo, ante el Jovens Almàssera se queda con la tercera plaza yes cuarto.En los tres días de competición (26, 27 y 28 de enero) un gran número de aficionados se acercaron hasta el, escenario de la Copa, para disfrutar de los partidos en vivo. Entre los asistentes no faltaron el presidente de lay el presidente del Club anfitrión, Voro Maroto, así como entrenadores y jugadores/as tanto de categorías de formación como de los principales equipos Sénior. Además, los equipos tuvieron la oportunidad de recibir los trofeos de manos del propio alcalde de Almàssera, Ramón Puchades, y del concejal de Deportes, Aitor Ramón; que han estado acompañados por el directivo de la Federación Javier Cáceres. El reconocimiento de Mejor Jugador de la Copa recaía en Santiago Pardo, del CB Escolapias.

El CD San Pedro Moixent lograba el título con un balance de tres de tres, es decir, tres triunfos en tres partidos. En la jornada inaugural, los chicos de Vicent Revert consiguieron una sufrida victoria ante CB Escolapias después de haber ido por delante durante todo el partido. El sábado ante Jovens Almàssera se llevaron el choque en una emocionante recta final. Y en el último encuentro ante Maristas-M, los jugadores de Moixent rompieron el partido en la segunda mitad para coronarse como campeones invictos de la competición.

El subcampeonato copero es para CB Escolapias, que ha derrotado en su último partido a Jovens Almàssera por 66-64. CB Escolapias se adueñó de la primera mitad y no dejó de marchar al frente del marcador desde el primer minuto de juego. Pero los jugadores locales no tiraron la toalla y en el último cuarto se lanzaron a por la remontada, empatando el choque a falta de tres minutos para el final y forzando la prórroga con empate a 58, dando paso a un vibrante tiempo extra que se resolvió a favor de los colegiales. Maristas-M no ha tenido fortuna en esta Copa y finaliza como cuarto clasificado. Llegaba a la cita como uno de los grandes favoritos pero los nervios han pasado factura a unos jóvenes jugadores que pese a ello han mostrado su gran talento.



A un paso del ascenso

Al proclamarse campeón de la Copa, CD San Pedro Moixent acaricia el ascenso a categoría Autonómica para la próxima temporada. Este derecho a participar en la máxima categoría autonómica se certificará si al término de la liga ocupa una de las plazas que dan derecho a participar en la Fase de Ascenso.

Todos los encuentros pudieron seguirse con estadísticas en vivo gracias a la tecnología de la empresa valenciana NBN23.