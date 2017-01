Internet se rinde a un anciano que busca "compañero de pesca"

Gumtree, una web australiana de anuncios clasificados dedicada también a conectar personas, se rindió al conmovedor anuncio de un anciano jubilado y viudo de 75 años: "Mi nombre es Ray Johnstone y busco compañero de pesca". El anuncio ha sido visto en más de 75.700 ocasiones y se ha hecho viral en redes sociales.



La semana pasada, la web de Gumtree dio a conocer la petición de un pensionista australiano de nombre Ray Jonstone que solicitaba un compañero de pesca. El anuncio decía así:



"Mi nombre es Ray Johnstone, soy australiano, viudo y jubilado en busca de un compañero de pesca. Mi anterior compañero de pesca falleció. Tengo todo el equipo que se requiere para pescar todo tipo de peces. Lo que necesito es un compañero en una situación similar a la mía que también necesite a alguien para ir a pescar. Estoy dispuesto a compartir todos los costes, desde la gasolina hasta, en caso de necesitarlo, los costes asociados a llevar un barco".



El anuncio enseguida comenzó a difundirse en redes sociales y a Ray comenzaron a lloverle no uno, sino varios candidatos para irse de pesca. "En un primer momento lo pedí en Facebook, pero no tuve ninguna respuesta", dijo el señor Johnstone a ABC.net. Al menos una docena de personas de todo el país, dispuestas a salir de pesca con Ray, respondieron a su anuncio en Gumtree.





