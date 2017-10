El ´zasca´ de un restaurante a un internauta: "¿Tiene usted algún trauma?"

Los propietarios de restaurantes y cafeterías prestan cada vez más importancia a los comentarios de los clientes en internet. No es para menos. ¿Quién no ha buscado en la web referencias sobre un local antes de reservar? Es por eso que en ocasiones los empresarios tienen que lidiar con situaciones poco cómodas. Los dueños de un restaurante situado en la calle Quirinal de Avilés (Asturias) recibieron hace semanas el siguiente mensaje en la web más utilizada para hablar de restaurantes, bares y hoteles:

"Demostración clara de que muchas veces las opiniones vertidas por los comentarios de los locales no se corresponden, en mi opinión, con la realidad. Fuimos al local atraídos por la puntuación que tenía y los comentarios positivos pero la primera impresión fue bastante mala. El sitio es feo, horrible, dentro de un soportal oscuro y que da mal rollo y desde luego nada apetecible para comer. El local en el interior también es pequeño. Aparte de eso la comida tampoco es nada del otro mundo, patatas, croquetas y fritos en general. El precio es asequible, que por eso no le doy una puntuación más baja, pero vamos, que no es un sitio al que vaya a volver y cuya puntuación no justifica su posición en los restaurantes de Avilés".

La respuesta no se hizo esperar (y eso que este es uno de los locales con más opiniones):

"Gracias por tu titular y comentario (nótese la ironía). Sin duda es el comentario más desagradable que hemos recibido hasta ahora. Nos deja un regusto amargo, no tanto por la puntuación sino por el tono y el argumento, que lejos de ser constructivo, simplemente trata de dejar a nuestro establecimiento a una altura que creemos humildemente no corresponde.

El sitio no le gusta, está claro, pero de ahí a que diga que le da ''mal rollo''...¿Quizás se deba a algún tipo de trauma que usted tenga? ¡Hombre! Horrible y de mal rollo... Le podemos recomendar algunas películas u otros lugares que si son acreedores de esos adjetivos. De todos modos, si usted es de Avilés sabrá como estaba ese Pasaje y el cambio de ambiente que le hemos dado gracias a nuestro esfuerzo. Si es de Avilés, es una vergüenza de comentario.

Respecto a la comida, no dice lo que comió. Usted dice que solo hay fritos. Ya... Embutido ibérico, solomillo al cabrales, albóndigas al champán, lacón a la gallega, postres caseros... Todo fritos ¡¡CLARO!! . Por cierto, dice que nos da 2 puntos por el precio, ¿Estaban los fritos malos, si es que comió algo? Cuando vaya a un lugar que sirvan fritos malos de verdad donde suele oler a fritanga, ¿Cómo le va a punturar? ¿Un 1? ¿Y si tiene buen precio? Creemos que buscaba comer en un palacio gastándose lo menos posible. Esto no es un palacio pero tampoco es una cuadra. No nos falte el respeto por favor.

Por último, dado que su comentario no aporta NADA sobre la COMIDA, ni sobre el SERVICIO y simplemente parece que va con intención de hacer daño, terminar diciéndole que espero que no tengan que juzgarle en otras facetas de su vida a través de una aplicación, porque en estos negocios hay mucha gente detrás, trabajando muy duro y sacrificando muchas cosas, menos mal que ha decidido usted mismo no volver porque sin duda este no es su sitio".