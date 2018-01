´Tizón´, el perro pastor que se hace el muerto para que le acaricien

'Tizón', un perro negro de raza mastín dedicado al pastoreo, se ha hecho famoso estos días en las redes sociales después de que un usuario de twitter contará su historia: finge estar muerto cuando se acercan paseantes en la Barranca (Navacerrada) para que le acaricien y le den de comer.



El autor del relato es Manuel Delgado, que cuenta en su twitter cómo el pasado domingo, mientras paseaba por Navacerrada, vio a una pareja parada en la cuneta que se encontraba al lado de un perro que estaba inmóvil.



El perro había ido caminando junto a la pareja y de repente se había desplomado. Tras comprobar que no reaccionaba, la pareja procedió a llamar al número de teléfono que 'Tizón' llevaba en el collar, sin obtener respuesta.







Este es Tizón. Es un mastín. Nuestras vidas se cruzaron el domingo pasado, mientras iba con la bici cerca de Navacerrada, Madrid.



Os cuento. pic.twitter.com/OHh4uUOskG — Manuel Delgado (@manueldelgado) 4 de enero de 2018

Tizón es el Billy Elliot de la sierra de Madrid: le dijeron que debía ser pastor, pero él quiere ser actor.



Eres un cabroncete achuchable, Tizón. pic.twitter.com/0FP9h2ckTX — Manuel Delgado (@manueldelgado) 4 de enero de 2018



Quejas del pastor

Por ello, Manuel Delgado decidió llamar al número de emergencias 112, que le pasó con la Policía Local de Navacerrada. El policía que le atendió lo primero que hizo fue preguntar:, explica el joven., explicó la Policía a Manuel. "Ese es el perro pastor de la Barranca, tiene permiso para estar suelto", explicó. Tras ello, Manuel Delgado insistió en que el perro estaba inmóvil.Fue entonces cuando la policía aseguró que. "Nos llama alguien casi a diario con la misma historia, porque resulta que el perro tiene la costumbre de hacerse el muerto cuando se acerca algún paseante, para que le hagan caricias y le den comida", afirmó el policía que le asistió, según cuenta."Ya verá como si se aleja,", explicó el policía, dice Manuel Delgado, que se alejó de 'Tizón', que procedió a levantarse rápidamente. Lo más cómico es, según cuenta Delgado en su Twitter, que al acercarse de nuevo "el perro volvía a su numerito de víctima de atropello"., ha afirmado Manuel. "Debía de pesar unos 70 kilos y tenía una mandíbula y un cuello con los que te puede arrancar un brazo casi sin hacer fuerza. Pero Tizón no quiere tu brazo: quiere tu bocata. Y tus caricias", ha escrito Delgado en su Twitter.Por último, Manuel Delgado ha apuntado en su cuenta de Twitter que 'Tizón' es "elde la Sierra de Madrid". "A Tizón le dijeron que debía ser pastor, pero él quiere ser actor", ha afirmado.Tras el salto a la fama de 'Tizón', su dueño, en declaraciones a Europa Press, ha pedido a los paseantes que "no se acerquen al perro", porque su misión es"La noticia es divertida pero la función del perro es estar con las ovejas, si los paseantes de Navacerrada se acercan, él abandona el rebaño", ha explicado el dueño, que también ha asegurado que si esta situación continúa "tendrá que dejar al perro atado y no volverá a salir con las ovejas".'Tizón' comparte rebaño con otros dos perros también de raza mastín. Su madre, 'Perla', y su hermano, 'Bolo', son habituales compañeros de 'Tizón' en su aventura diaria para encontrar comida y caricias.Por su parte, la alcaldesa de Navacerrada, Ana Paula Espinosa, también ha asegurado a Europa Press que se ha cruzado varias veces con este perro y queAsimismo, la alcaldesa ha pedido también a los paseantes que "dejen al perro trabajar" porque, al fin y al cabo, "es un perro pastor y su deber es estar con las ovejas".