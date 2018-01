Tamara Gorro se desnuda para celebrar el millón de seguidores

Tamara Gorro ha celebrado de una forma muy especial su millón de seguidores en Instagram. No es una cifra que muchos puedan alcanzar pero la mujer de Ezequiel Garay lo ha conseguido gracias al apoyo de su "familia virtual" y por eso ha querido festejarlo así. Además de una sugerente foto, la presentadora ha puesto un texto de agradecimiento a sus seguidores:



"Lo que vale no es la cantidad, sino la calidad", comienza a escribir Tamara en su cuenta oficial, donde acompaña una foto de su cuerpo desnudo y dando de espaldas al objetivo de la cámara. "La muestra de ello, es el millón de personas que nos hemos juntando en este perfil. Sí, yo hice la cuenta pero no es mía solo, es de todos los que la formamos. Porque gracias a este maravilloso grupo compartimos momentos, debatimos y nos conocemos. Por eso siempre diré que NO son seguidores sino MI FAMILIA VIRTUAL. ¡YA SOMOS UN MILLÓN! Gracias por estar, gracias por no faltar, gracias por todo y más. ¡OS ADORO!"