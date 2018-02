Un aficionado le pide matrimonio a su novia durante la semifinal de Copa

Final del tercer cuarto en el Gran Canaria Arena en la. Una aficionada salta al centro de la pista junto al speaker del torneo con el pretexto de participar en un concurso lanzando el balón desde el centro del campo. La chica no se percata que detrás está su novio con un anillo en las manos. Lanza, el balón llega a tocar aro y cuando se da la vuelta se encuentra a su pareja rodilla en suelo y enseñando la alianza. "¿Te quieres casar conmigo?" le dijo. "Sí quiero"" respondió ella.El torneo de Las Palmas de Gran Canaria no solo está dejando espectaculares acciones baloncestísticas y una fiesta en la grada de los aficionados. También ha dejado una boda. No es la primera vez que esto ha ocurrido en el torneo, ya que es una imagen que lleva camino de convertirse en tradicional. Tanto en 2016, en el Coliseum de La Coruña, como en 2017 en el Buesa Arena, se vivió la misma situación. Hasta el momento, la Copa lleva uncon respuesta afirmativa .