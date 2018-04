Twitter se ríe de la renuncia de Cifuentes: "Renuncio a mi título de caballero Jedi"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha enviado una carta al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, en la que le plantea su pretensión de renunciar a su polémico Máster en Derecho Autonómico que cursó en 2011-2012 y en la que pide disculpas si alguien se ha sentido ofendido por las "condiciones flexibles" que le permitió la Universidad para cursarlo. La renuncia de Cifuentes ha dado lugar al hashtag #YoRenuncio y las bromas sobre Cifuentes han inundado Twitter.







- ¡Alto, queda detenido por asesinato!

- Yo no he sido.

- Pero si te he visto y además sigues con el cuchillo en la mano.

- Renuncio al asesinato.

- Otro que se nos escapa, Morales.#YoRenuncio